Наблюдательный совет "Нафтогаза" перенес рассмотрение вопроса отстранения Витренко

Глава правления НАК рассчитывает, что пересмотр стратегии и организационной структуры будет завершен до 1 июля.

По результатам заседания Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" 24-25 июня, рассмотрение вопроса о возможном отстранении новоназначенного главы правления Юрия Витренко перенесено на одно из следующих заседаний.

Об этом говорится в заявлении независимых членов наблюдательного совета, текстом которого располагает LB.ua.

Отмечается, что Наблюдательный совет стремится к коллегиальному подходу к управлению компанией. В соответствии с Уставом, решения принимаются большинством голосов членов правления, а главные вопросы должны передаваться на решение Наблюдательному совету.

Сейчас члены наблюдательного совета обратились с требованием пересмотреть внутренние документы по вопросам комплаенса на предмет их приемлемости и устранения пробелов, которые могут существовать.

"Глава правления заверил, что пересмотр стратегии и организационной структуры, являющийся основополагающим компонентом утвержденной Дорожной карты, будет завершен к 1 июля", - отмечается в сообщении.

Напомним, глава Наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение главы правления Витренко из-за предписания главы Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции Александра Новикова.