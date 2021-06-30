Кулеба отверг заявления Путина о "едином народе" и "внешнем управлении"

"Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину".

Кулеба отверг заявления Путина о "едином народе" и "внешнем управлении"
Фото: Укрінформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отверг слова президента Владимира Путина о "едином народе" и "внешнем управлении".

"Украинцы и россияне - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и русскими несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - написал Кулеба в твиттере, комментируя высказывания Путина во время прямой линии 30 июня.

Министр также назвал безосновательными претензии Путина к законопроекту о коренных народах, который, по мнению президента РФ, приведет к притеснениям этнических русских.

"Русские - национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки - это классика роSSийских манипуляций", - написал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул также, что внешнего управления Украиной не существует.

"Когда Путин заводит старую песню о «внешнем управлении», это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция Президента Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна, и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих" , - заявил Кулеба.

Напомним, что Путин посвятил Украине значительную часть своей прямой линии 30 июня.

Во время своего выступления он в очередной раз назвал украинцев и русских единым народом, пообещав написать об этом статью; заявил, что не видит целесообразности во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не отказывается от нее; обвинил Украину в подавлении пророSSийской оппозиции; сравнил законопроект о коренных народах с оружием массового поражения против русских; заявил о военном освоении украинской территории странами НАТО.

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