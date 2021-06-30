В Китае полиция допрашивает родителей студентов, обучающихся за рубежом, - правозащитники

Преподаватели и студенты должны самоцензурировать то, что они говорят во время занятий.

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что большое количество китайских студентов в австралийских вузах вынуждены подвергаться самоцензуре: преподаватели избегают критики в адрес Пекина, а студенты хранят молчание, опасаясь преследований. Об этом сообщает Reuters.

На материковой части КНР полиция допрашивает родителей некоторых студентов, обучающихся в Австралии. А полиция Гонконга допросила студента относительно демократической деятельности после его возвращения.

"Самоцензура усилилась, поскольку университеты делают онлайн-занятия во время пандемии коронавируса, и китайские студенты приобщаются к занятиям через китайскую систему интернет-цензуры Great Firewall", - отметили правозащитники.

Автор отчета Софи Макнил считает, что эта тенденция поставила под угрозу академическую свободу всех студентов.

Она добавила, что из одного из онлайн-курсов удалили упоминания о кровавых репрессиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Университеты Австралии призывают всех студентов и преподавателей обращаться к руководству в случае запугивания.

"Любое вмешательство в наши университеты со стороны иностранных организаций недопустимо", - заявил министр образования Австралии Алан Тадж.

Некоторые студенты рассказывали, что правоохранители вынесли официальное предупреждение их родителям за размещение ними "антиправительственных заявлений" в Интернете.

Китайское посольство в Австралии заявило, что Human Rights Watch "превратилось в политический инструмент Запада для нападок и очернения развивающихся стран. Они всегда предвзято относились к Китаю".

До пандемии 10% всех иностранных студентов в Австралии были гражданами КНР .