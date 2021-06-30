В Китае полиция допрашивает родителей студентов, обучающихся за рубежом, - правозащитники
Преподаватели и студенты должны самоцензурировать то, что они говорят во время занятий.
Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что большое количество китайских студентов в австралийских вузах вынуждены подвергаться самоцензуре: преподаватели избегают критики в адрес Пекина, а студенты хранят молчание, опасаясь преследований. Об этом сообщает Reuters.
На материковой части КНР полиция допрашивает родителей некоторых студентов, обучающихся в Австралии. А полиция Гонконга допросила студента относительно демократической деятельности после его возвращения.
"Самоцензура усилилась, поскольку университеты делают онлайн-занятия во время пандемии коронавируса, и китайские студенты приобщаются к занятиям через китайскую систему интернет-цензуры Great Firewall", - отметили правозащитники.
Автор отчета Софи Макнил считает, что эта тенденция поставила под угрозу академическую свободу всех студентов.
Она добавила, что из одного из онлайн-курсов удалили упоминания о кровавых репрессиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Университеты Австралии призывают всех студентов и преподавателей обращаться к руководству в случае запугивания.
"Любое вмешательство в наши университеты со стороны иностранных организаций недопустимо", - заявил министр образования Австралии Алан Тадж.
Некоторые студенты рассказывали, что правоохранители вынесли официальное предупреждение их родителям за размещение ними "антиправительственных заявлений" в Интернете.
Китайское посольство в Австралии заявило, что Human Rights Watch "превратилось в политический инструмент Запада для нападок и очернения развивающихся стран. Они всегда предвзято относились к Китаю".
До пандемии 10% всех иностранных студентов в Австралии были гражданами КНР.
Напомним, что Firewall - это система фильтрации контента в Интернете в КНР. В ее рамках запрещается доступ к некоторым иностранным сайтам с территории КНР, а страницы сайтов фильтруются по ключевым словам.