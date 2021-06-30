Минцифры запустило бета-тестирование ковидних сертификатов в "Дии"

Принять участие в бета-тесте могут украинцы, завершившие курс вакцинации от COVID-19 на территории Украины.

Минцифры запустило бета-тестирование ковидних сертификатов в "Дии"
Фото: thedigital.gov.ua

В Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидных сертификатов" в приложении "Дия". Это документ, который будет подтверждать статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах.

"Бета-тест ковидных сертификатов о вакцинации стартует уже 1 июля, все тестировщики получат доступ в течение 48 часов. Это важная часть запуска", - информирует пресс-служба министерства.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://team.diia.gov.ua.

Принять участие в бета-тесте могут украинцы, завершившие курс вакцинации от COVID-19 (получившие две дозы) на территории Украины.

"Ваши отзывы помогут команде Минцифры найти недостатки и максимально быстро их устранить перед проведением оценки сертификатов согласно требованиям ЕС", - отмечается в сообщении.

Ковидные сертификаты будут работать так, как и другие документы в "Дии". Проверить действительность сертификата можно будет по QR-коду. Также позже ковидный сертификат можно будет сгенерировать после отрицательного результата ПЦР-тестов или если человек недавно переболел COVID-19.

Документ разрабатывают с учетом требований EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ. Технической реализацией совместно занимаются команды Минцифры, МОЗ, НСЗУ, МИД, ГПСУ.

Ранее сообщалось, что Украина и ЕС предварительно согласовали взаимное признание "паспортов вакцинации".

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