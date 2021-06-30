Антимайдановца "Топаза" сняли с поезда для привода в суд - адвокат

В Харькове сняли с поезда и принудительно доставили в суд известного участника антимайдана Игната Кромского по прозвищу "Топаз".

По словам адвоката Кромского Александра Шадрина, его подзащитного задержали вчера, 29 июня, по постановлению Дарницкого райсуда Киева о принудительном приводе. В этом суде слушается уголовное производство по обвинению Кромского по ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека),пишет Депо.Харьков.

"Да, это Дарницкий суд Киева , судья Скупа, дело по статье 146. По майдановским вопросам в Киеве . У него должно быть утром заседание в Ленинском райсуде Харькова и в этот же день Дарницкий суд назначил ему заседание во второй половине дня. При этом изложил информацию, что он якобы дважды его раньше вызывал, вынес определение о приводе. И вот мы видим исполнение этого постановления", - сказал Шадрин.

По его словам, Кромской сейчас ожидает заседания Дарницкого райсуда Киева .

"Он добровольно ехал на суд, взял билеты на поезд, его с поезда сняли и таким образом без составления протокола задержания просто удерживают в суде", - рассказал адвокат.

Сам "Топаз" написал в Facebook, что его задержала СБУ .

Напомним, Кромской был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014 года, участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый "коридор позора", а также организатором массовых волнений 14 марта 2014 года на Рымарской улице, во время которых погибли люди.

В сентябре 2018 года "Топаз" вышел на волю по "закону Савченко".