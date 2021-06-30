Антимайдановца "Топаза" сняли с поезда для привода в суд - адвокат
По словам адвоката, Кромской сейчас ожидает заседания Дарницкого райсуда Киева.
В Харькове сняли с поезда и принудительно доставили в суд известного участника антимайдана Игната Кромского по прозвищу "Топаз".
По словам адвоката Кромского Александра Шадрина, его подзащитного задержали вчера, 29 июня, по постановлению Дарницкого райсуда Киева о принудительном приводе. В этом суде слушается уголовное производство по обвинению Кромского по ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека),пишет Депо.Харьков.
"Да, это Дарницкий суд Киева, судья Скупа, дело по статье 146. По майдановским вопросам в Киеве. У него должно быть утром заседание в Ленинском райсуде Харькова и в этот же день Дарницкий суд назначил ему заседание во второй половине дня. При этом изложил информацию, что он якобы дважды его раньше вызывал, вынес определение о приводе. И вот мы видим исполнение этого постановления", - сказал Шадрин.
По его словам, Кромской сейчас ожидает заседания Дарницкого райсуда Киева.
"Он добровольно ехал на суд, взял билеты на поезд, его с поезда сняли и таким образом без составления протокола задержания просто удерживают в суде", - рассказал адвокат.
Сам "Топаз" написал в Facebook, что его задержала СБУ.
Напомним, Кромской был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014 года, участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый "коридор позора", а также организатором массовых волнений 14 марта 2014 года на Рымарской улице, во время которых погибли люди.
В сентябре 2018 года "Топаз" вышел на волю по "закону Савченко".