Фюрер РФ назвал законопроект Зеленского о коренных народах оружием массового поражения против руSSких

"Это приведет к сокращению общего количества русских".

Путин назвал законопроект Зеленского о коренных народах оружием массового поражения против русских
Фото: скріншот трансляції

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что законопроект Владимира Зеленского о коренных народах заставит этнических русских "переписываться", чтобы не чувствовать себя людьми второго сорта.

"Сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к нам, это очевидное дело. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, внесенный президентом в Раду, а именно - о коренных народах. Где русский народ объявляется некоренным на этой территории", - сказал Путин во время прямой линии 30 июня.

"Это непостижимо! Испокон веков здесь жили русские люди, а теперь они объявляются некоренными. К чему это приведет? Это приведет к тому, что часть людей может уехать. Но куда ехать? Квартира, работа и так далее. Тогда будут вынуждены переписываться, чтобы не чувствовать себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего количества русских. Это можно сравнить с негативными последствиями с применением оружия массового поражения. Это серьезное дело", - сказал Путин.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины ранее заявляло, что роSSийская интерпретация законопроекта о коренных народах не имеет ничего общего с действительностью.

Термин "коренные народы" является устойчивым в международном праве и законодательстве многих стран. В частности, он закреплен Декларацией ООН от 2007 года о правах коренных народов. Предложенный президентом законопроект фактически реализует в национальном законодательстве эти нормы международного права.

Законопроект предусматривает, что коренным народом является автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Под эти признаки подпадают крымские татары, караимы и крымчаки.

Все три народа проживают на оккупированной территории Крыма.

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