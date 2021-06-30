Венедиктова отдала "департамент войны" в руководство заместителю, которого СМИ связывали с Медведчуком (обновлено)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова перераспределила обязанности между руководством Офиса генерального прокурора.

Об этом сообщается в приказе №210 от 29 июня.

Этим приказом Венедиктова передала Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который ранее находился в подчинении Гюндуза Мамедова, другом заместителю - Максиму Якубовскому.

За Мамедовым остается только Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию. Он также отвечает за состояние организации работы по вопросам взаимодействия с Тренинговым центром прокуроров.

Напомним, Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, также известный как "департамент войны", был создан предыдущим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой в октябре 2019 года. Тогда же заместителем генерального прокурора стал Гюндуз Мамедов.

Деятельность департамента сосредотачивается на надзоре за расследованиями преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, Донбасса и в условиях вооруженного конфликта.

Максим Якубовский фигурировал в расследовании "Слідство. Інфо" от 2016 года как военный прокурор Южного округа, имеющий состояние сомнительного происхождения. В 2017 году он стал заместителем главного военного прокурора Генеральной прокуратуры Украины.

Кроме того, по данным Центра прав человека "Зміна", Якубовский в 2011-2013 годах работал экспертом по уголовному праву в ОО "Независимый украинский центр правовых инициатив и экспертиз "Правовое государство". Это, как утверждают журналисты, структура, непосредственно связанная с Виктором Медведчуком и его политической партией "Украинский выбор".

Как отмечает УП, Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, расследует и преступления, прямо касающиеся Виктора Медведчука и организации "Украинский выбор". Также прокуроры этого департамента расследуют преступления, совершенные на Донбассе и в оккупированном Крыму.

Напомним, в сентябре 2020 года источники в Офисе президента сообщили, что заместителя генерального прокурора Украины Максима Якубовского могут назначить курировать Департамент ГПУ по делам Майдана.

Якубовский участвовал в одном из мероприятий политического проекта Медведчука "Украинский выбор". Видео его выступления опубликовано в YouTube. "Мы в "Украинском выборе" считаем..." - говорит Якубовский в начале своего выступления.