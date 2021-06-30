На Прикарпатье открыли первый полицейский фронт-офис

На Ивано-Франковщине заработал первый в области полицейский фронт-офис. Его открыли в Коломыйском районном отделе полиции.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"В таком фронт-офисе граждане могут получить консультации, написать обращение, узнать о результатах рассмотрения своих заявлений и сообщений, оставить отзыв о работе полиции. Для информационной помощи работает группа первичной коммуникации, а в офисе созданы все условия для оперативного реагирования на обращения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в отделе полиции работает система видеомониторинга Custody Records. Такое нововведение будет способствовать предупреждению возможных нарушений как со стороны полицейских в отношении задержанных, так и со стороны посетителей в отношении сотрудников полиции.