В Киеве будут судить экс-директора "Муниципальной охраны"

Подольская окружная прокуратура Киеве передала в суд обвинительный акт против бывшего директора коммунального предприятия "Муниципальная охрана".

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Его обвиняют в растрате 580 тысяч гривень при закупке услуг по профессиональному обучению и повышению квалификации охранников на 300 слушателей. Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, никаких учений не было, но подрядчик получал деньги.

"С целью завладения бюджетными средствами директор КП «Муниципальная охрана» вступил в преступный сговор с директором общества, которое получило право на проведение обучения, подписал и утвердил акты сдачи - приемки оказанных услуг, точно зная, что обучение и повышение квалификации охранников фактически не происходило, то есть условия договора со стороны исполнителя не выполнены", - говорится в сообщении прокуратуры.

Имени подозреваемого в сообщении нет, однако ранее прокуратура указывала, что он работает заместителем директора одного из транспортных коммунальных предприятий столицы. Вместе с ним будут судить директора частного предприятия, у которого заказывали фиктивные курсы повышения квалификации.