Возле оккупированной Веселогоровки обнаружили около 100 противотанковых мин

Еще 4 противотанковые мины обнаружили у оккупированного Бетманового в Донецкой области.

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала около 100 противотанковых мин на двух полях вблизи временно оккупированной Веселогоровки Луганской области. Еще 4 противотанковые мины обнаружили у оккупированного Бетманового в Донецкой области.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В частности, 25 июня беспилотный летательный аппарат СММ малого радиуса действия раз зафиксировал около 100 противотанковых мин на двух полях вблизи временно оккупированного населенного пункта Веселогоровка. Кроме того, 24 июня на окраине временно оккупированного населенного пункта Бетманово (23 км северо-восточнее Донецка) СММ ОБСЕ выявлены 4 противотанковые мины", - говорится в сообщении.

На блокпосту вблизи временно оккупированного населенного пункта Стила в 34 км к югу от Донецка наблюдатели впервые обнаружили шесть недавно установленных предупредительных знаков о минной опасности в полях на северо-западном и юго-восточном краях автодороги Т0509.

"Наличие большого количества мин и других взрывоопасных предметов угрожает безопасности людей, проживающих на временно оккупированной территории, а также создают препятствия для свободного и неограниченного передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ ", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, роSSийские гибридные силы понесли потери 21 июня в районе поселка Лозовое Донецкой области из-за подрывов на собственных минах. Тогда погибли четыре боевика, еще четверо были ранены.