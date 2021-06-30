МВФ сменил представителя в Украине
Международный валютный фонд назначил Ваграма Степаняна своим постоянным представителем в Украине — на этом посту он сменил Йосту Люнгмана. Об этом
Новый представитель
Степанян приступил к исполнению своих служебных обязанностей 28 июня этого года.
«Господин Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет в должности постоянного представителя МВФ в Украине. Изменение постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала МВФ», — добавили в Фонде.
Что известно о Степаняне
На сайте МВФ
«Господин Степанян работал над денежно-кредитными, фискальными и структурными реформами в Албании, Черногории, Венгрии, Румынии, Омане и многих других странах. До прихода в МВФ Степанян работал во Всемирном банке», — сообщается на сайте Фонда.
На странице Степаняна в LinkedIn указано, что во Всемирном банке он работал два года (в 2006—2008 годах).
Он имеет степени в сфере экономики, делового администрирования и финансов Армянского государственного экономического университета, Американского университета Армении и Лондонского университета.