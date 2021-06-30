РоSSийская подводная лодка начала учения в Черном море на фоне Sea Breeze

РоSSийская дизельная подводная лодка "Колпино", которая может применять крылатые ракеты "Калибр", вышла на учения в Черное море на фоне международных военных маневров Sea Breeze, в которых принимают участие США , другие члены НАТО и их партнеры.

Об этом сообщает роSSийский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ .

"Во время комплексного учения подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и экстренном вариантах, выполнив погружения на разные глубины с максимальной глубиной более 200 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения прошли "в соответствии с планом боевой подготовки подводных сил флота на одном из морских полигонов в акватории Черного моря".

Следующим этапом совершенствования морской выучки подводников станет глубоководное погружение с проведением "покладки на грунт" (маневр, который применяется с целью экономии энергоресурсов подводной лодки и достижения максимальной скрытности, а также в ситуациях, которые заставляют субмарину находиться в погруженном положении с отключенными двигателями - ред.).

РоSSийские военные также сообщили, что в акватории Черного моря экипажи вертолетов Ка-27 из состава отдельного смешанного авиаполка выполнили практические полеты с палубы патрульного корабля "Павел Державин".

Сообщается, что было выполнено "около десяти взлетов и посадок на палубу корабля".

Накануне сообщалось, что роSSийские военные провели в Крыму испытания систем ПВО на фоне учений See Breeze. В учениях принимали участие около 20 самолетов и вертолетов, несколько дивизионов комплексов ПВО С-400 и "Панцирь-С".