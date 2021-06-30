Парламент Франции поддержал бесплатное ЭКО для одиноких женщин и лесбиянок

Нижняя палата парламента Франции приняла закон о биоэтике, согласно которому одинокие женщины и лесбиянки будут иметь бесплатный доступ к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) - процессу оплодотворения вне женского организма.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Закон депутаты поддержали с большим преимуществом: 326 проголосовали за его принятие, 115 - были против. Сейчас документ должна поддержать верхняя палата парламента. Не поддержала закон правоцентристская партия Les R?publicains, по мнению которой женщины могут использовать искусственное оплодотворение для суррогатного материнства, которое в стране запрещено. В то же время метод экстракорпорального оплодотворения не позволили для трансгендерных мужчин и - с гаметами умершего человека.

Ранее ЭКО разрешалось делать только гетеросексуальным парам, испытывающим трудности с зачатием.

Активисты, отстаивающие права ЛГБТ, вели кампанию за включение лесбийских пар в программу репродуктивной медицины с 2013 года, когда в стране были легализованы однополые браки. Консерваторы и церковные группы неоднократно выступали против этого шага, говоря, что он поставит под угрозу традиционные семейные ценности.

Новое решение по сути является выполнением одного из предвыборных обещаний президента страны Эммануэля Макрона.

Lesbian couples and single women in France are set to celebrate a milestone when parliament finally passes a bill giving them access to fertility treatment for the first time https://t.co/Tv8AlbeRYn pic.twitter.com/LuQAfoSUz0 — AFP News Agency (@AFP) June 29, 2021

Как свидетельствуют результаты соцопросов, за поддержку расширения программы искусственного оплодотворения выступали более двух третей французов. До этого одиноким женщинам и состоящим в лесбийских парах приходилось выезжать за границу для оплодотворения, например - в Бельгию или Испанию .

Напомним, однополые браки во Франции были узаконены в мае 2013 года. Вступивший в этот день в силу закон предоставил однополым супругам также право на усыновление детей. Кроме того, однополые пары, как и разнополые, с 1999 года могут заключать гражданские договоры, то есть официально оформлять отношения через договор по упрощенной по сравнению с браком схеме. Расставаться в этом случае тоже проще.