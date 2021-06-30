Все руководители Департамента лицензирования НБУ увольняются из-за "централизации принятия решений в одних руках"

"Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет".

Фото: Александр Бевз Facebook
Все руководители Департамента лицензирования Национального банка Украины подали заявления на увольнение. Директор департамента Александр Бевз в Facebook написал, что сейчас продолжение работы не представляется возможным.

"Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины", - заявил он.

По словам Бевза, критическими для его команды являются:

  • прозрачное принятие и своевременное оформление решений;
  • независимая работа коллегиальных органов регулятора, в первую очередь, надзорных комитетов;
  • невмешательство в надзорные процессы как извне, так и изнутри;
  • своевременная и объективная коммуникация регулятора по поводу его решений;
  • автономия департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

"Мы считаем, что сегодня НБУ далеко отошел от этих стандартов. Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора", - высказался он.

Кроме Бевза, заявления на увольнение написали заместитель директора Екатерина Жебанова, начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко, начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль, начальник управления, отвечающий за финансовые компании и платежные системы, Вадим Романюк, заместитель начальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич и главные эксперты этого управления.

"Наши полномочия связаны с критически важной частью работы НБУ: доступ на рынок новых компаний, согласование руководителей банков, разрешение на покупку банков и финансовых компаний, а также слияние и поглощение, оценка корпоративного управления и структур собственности и многое другое. Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет", - подытожил Бевз.

Департамент лицензирования НБУ обеспечивает реализацию функций НБУ в сфере регистрации и лицензирования банков, финансовых учреждений и других юридических лиц и осуществление лицензионных, согласовательных и регистрационных действий на платежном рынке.

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