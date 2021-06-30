Украина сделает все возможное для привлечения США к переговорам по Донбассу, - Ермак

По его мнению, нынешний "нормандский формат" требует трансформации и расширения.

Украина сделает все возможное для привлечения США к переговорам по Донбассу, - Ермак
Фото: president.gov.ua

Украина намерена сделать все возможное для привлечения США к переговорам относительно мирного урегулирования на Донбассе.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина.

По его мнению, нынешний "нормандский формат" требует трансформации и расширения.

"Мы уверены, что сегодня появился реальный шанс к привлечению Соединенных Штатов к переговорному процессу. И это может дать свой результат. И Украина сделает для этого все возможное", - отметил Ермак.

Как известно, участницами "нормандской четверки" являются Украина, Германия, Франция и РоSSия. Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить нормандский формат за счет США еще в 2019 году. В США ответили, что привлечение новых участников к переговорному процесс требует согласия всех лидеров "Нормандской четверки".

В свою очередь, МИД Франции высказался за поддержание диалога с Вашингтоном относительно Донбасса, но категорически против участия США в "нормандском формате".

В то же время в РФ заявили, что желание Украины привлечь США к нормандским переговорам по Донбассу якобы можно считать попыткой отойти от Минского формата.

Владимир Зеленский отметил, что не видит большой проблемы в том, чтобы параллельно с нормандским форматом создать еще одну переговорную площадку, если первая не работает.

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