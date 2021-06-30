Фюрер РФ обвинил "узколобых" украинцев в подавлении пророSSийской оппозиции

"Кого-то сажают в тюрьму, кого-то - под домашний арест, кого-то убивают на улицах".

Путин обвинил "узколобых" украинцев в подавлении пророSSийской оппозиции
Фото: kremlin.ru

Президент РоSSии Владимир Путин обвинил Украину в подавлении оппозиции, которая хочет наладить отношения с РФ.

Об этом он сказал во время прямой линии 30 июня.

"Везде хватает узколобых людей и крайних националистов. У нас такие есть, и в Украине такие есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума, и результаты их деятельности разрушительны. Это касается и подавления оппозиции в Украине. Вот Виктора Медведчука, который на самом деле, по моему мнению, является украинским националистом, взяли и закрыли его перед избирательной кампанией дома, браслет надели", - сказал Путин.

"Принимаются решения незаконные и неконституционные - и на это никто не обращает внимания. Внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укрепить свою страну, в том числе на пути строительства нормальных отношений с Россией, - у них нет никаких шансов. Подавляют в зародыше: кого-то сажают в тюрьму, кого-то - под домашний арест, кого-то убивают на улицах", - заявил роSSийский президент.

ПророSSийская партия ОПЗЖ в Украине имеет вторую по величине фракцию в Верховной Раде.

Напомним, что в мае Путин назвал уголовное дело против своего кума Виктора Медведчука, обвиняемого украинским следствием в государственной измене, "очевидной зачисткой политического поля".

11 мая Офис генерального прокурора сообщил о подозрении депутатам Верховной Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Они подозреваются в совершении государственной измены и неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 438 УК Украины).

Козак находится за границей, а именно в Беларуси якобы на лечении.

Медведчуку 13 мая избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

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