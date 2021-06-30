Венедиктова забрала "департамент войны" у своего заместителя Мамедова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова перераспределила обязанности между руководством Офиса генерального прокурора.

Об этом сообщается в приказе №210 от 29 июня.

Этим приказом Венедиктова передала Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который ранее находился в подчинении Гюндуза Мамедова, другом заместителю - Максиму Якубовскому.

За Мамедовым остается только Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию. Он также отвечает за состояние организации работы по вопросам взаимодействия с Тренинговым центром прокуроров.

Напомним, Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, также известный как "департамент войны", был создан предыдущим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой в октябре 2019 года. Тогда же заместителем генерального прокурора стал Гюндуз Мамедов.

Деятельность департамента сосредотачивается на надзоре за расследованиями преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, Донбасса и в условиях вооруженного конфликта.