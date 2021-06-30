Венедиктова забрала "департамент войны" у своего заместителя Мамедова

Новым куратором департамента стал Максим Якубовский.

Венедиктова забрала "департамент войны" у своего заместителя Мамедова
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова перераспределила обязанности между руководством Офиса генерального прокурора.

Об этом сообщается в приказе №210 от 29 июня.

Этим приказом Венедиктова передала Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который ранее находился в подчинении Гюндуза Мамедова, другом заместителю - Максиму Якубовскому.

За Мамедовым остается только Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию. Он также отвечает за состояние организации работы по вопросам взаимодействия с Тренинговым центром прокуроров.

Напомним, Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, также известный как "департамент войны", был создан предыдущим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой в октябре 2019 года. Тогда же заместителем генерального прокурора стал Гюндуз Мамедов.

Деятельность департамента сосредотачивается на надзоре за расследованиями преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, Донбасса и в условиях вооруженного конфликта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Фукс заявил, что избавился от гражданства РоSSииФукс заявил, что избавился от гражданства РоSSии
Штаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцемШтаты поддержали Британию "в противостоянии агрессии РоSSии в Украине" после инцидента с эсминцем
Блок рекламы


Похожие новости
Сологуба завтра могут уволить с поста заместителя главы НБУСологуба завтра могут уволить с поста заместителя главы НБУ
Кабмин назначил заместителя главы Минздрава по вопросам евроинтеграцииКабмин назначил заместителя главы Минздрава по вопросам евроинтеграции
На заместителя главы АРМА совершили нападениеНа заместителя главы АРМА совершили нападение
Суд арестовал задержанного за взятку экс-заместителя главы Черниговской ОГА с залогом 4,4 млн гривенСуд арестовал задержанного за взятку экс-заместителя главы Черниговской ОГА с залогом 4,4 млн гривен
ГБР задержало заместителя главы Черниговской ОГАГБР задержало заместителя главы Черниговской ОГА
При ОПУ создали должность заместителя по евроинтеграции и назначили ЖовквуПри ОПУ создали должность заместителя по евроинтеграции и назначили Жовкву
Кличко о должности председателя КГГА: кто-то хотел иметь на 100% своего человека.Кличко о должности председателя КГГА: кто-то хотел иметь на 100% своего человека.
Ляшко отказался комментировать вероятность своего назначения главой МинздраваЛяшко отказался комментировать вероятность своего назначения главой Минздрава
Медведчук и Козак подозреваются в передаче оккупантам базы газового месторождения в Крыму, - ВенедиктоваМедведчук и Козак подозреваются в передаче оккупантам базы газового месторождения в Крыму, - Венедиктова
Венедиктова подписала подозрения Медведчуку и КозакуВенедиктова подписала подозрения Медведчуку и Козаку
Последние новости
Подгружаем последние новости