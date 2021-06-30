Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против РоSSии из-за оккупации Крыма
Решение должно быть одобрено на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 12 июля.
Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против РоSSии из-за оккупации украинского Крыма.
Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций против РоSSии, как и ожидалось", - написал он в твиттере.
По словам журналиста, решение должно быть одобрено на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 12 июля.
25 июня лидеры стран ЕС согласились продлить еще на полгода санкции против РоSSии из-за Крыма. Это подтвердил глава Европейского совета Шарль Мишель.
Европейский союз после оккупации Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. С тех пор их постоянно продляли.