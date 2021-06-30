Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против РоSSии из-за оккупации Крыма

Решение должно быть одобрено на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 12 июля.

Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против РоSSии из-за оккупации Крыма
Фото: facenews.ua

Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против РоSSии из-за оккупации украинского Крыма.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" для экономических санкций против РоSSии, как и ожидалось", - написал он в твиттере.

По словам журналиста, решение должно быть одобрено на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 12 июля.

25 июня лидеры стран ЕС согласились продлить еще на полгода санкции против РоSSии из-за Крыма. Это подтвердил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Европейский союз после оккупации Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. С тех пор их постоянно продляли.

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