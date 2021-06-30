Разумков подписал закон о повышении пенсий пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Закон направлен на подпись президенту.

Разумков подписал закон о повышении пенсий пострадавшим от аварии на ЧАЭС
Фото: Пресслужба "Слуги народу"

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" (проект №4555).

Закон направлен на подпись президенту Украины, информирует пресс-служба Верховной Рады.

Документ предусматривает, что размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания в связи с Чернобыльской катастрофой, не могут быть ниже:

  • для І группы инвалидности – 6 000 гривен;
  • для ІІ группы инвалидности – 4 800 гривен;
  • для ІІІ группы инвалидности – 3 700 гривен;
  • для детей с инвалидностью – 3 700 гривен.

Для вышеупомянутых категорий лиц размеры пенсии, начиная с 2022 года, ежегодно с 1 марта индексируются в порядке, установленном Кабинетом Министров, с учетом коэффициента увеличения.

Парламент принял закон о повышении пенсий "чернобыльцам" во вторник, 29 июня. За соответствующий документ проголосовали 297 народных депутатов.

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