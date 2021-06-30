Арахамия: НАБУ должно заняться нардепом Тищенко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что НАБУ должен исследовать информацию о возможных коррупционных действиях нардепа Николая Тищенко.

Об этом он заявил в интервью журналистам перед заседанием Верховной Рады, передает корреспондент LB.

"Если та информация (расследование Бигуса), я не знаю, о чем вы говорите, если есть такая информация, то я не могу вмешиваться в работу правоохранительных органов. Я могу его отстранять, когда это связано с политической деятельностью. А когда это какая-то криминальная деятельность, то этим занимаются правоохранительные органы. Кстати, если вы это говорите, связано с господином Тищенко, то это подследственность НАБУ. Думаю, что ни у кого в этой стране нет сомнения, что НАБУ на самом деле - это самый независимый правоохранительный орган в стране. Поэтому отстранять его будет выглядеть политической манипуляцией какой-то", - заявил он.

Арахамия добавил, что лично был в квартире нардепа в Киеве .

"Я был у него в квартире, у него в декларации. На Дружбы Народов. Где он живет. И это не выглядит так, что это квартира, как у опытных парламентариев. Когда есть квартира журналистов, а есть дом, где они живут. Она выглядит так, что там детские вещи, разбросанные все. Он там живет", - сказал он.

Глава фракции также прокомментировал вчерашнюю стычку Тищенко с коллегой по фракции возле парламентского буфета.

"Мне понравилась эта битва титанов 21 века. С телефонами. Это новые тренды. Думаю, что это будет кочевать в выступлениях и конференциях по ІТ. Потому что это на самом деле выглядит как 21 год на дворе", - заявил руководитель фракции СН.

Напомним, что 28 июня Bihus.info обнародовали новое расследование, которое объясняет, "откуда у депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко и его родственников деньги на многомиллионные строительные проекты и почему во фракции терпят выходки нардепа".

По данным журналистов, Тищенко имеет незадекларированную недвижимость - дом, который его жена называет жилым, а сам нардеп говорит, что он туда "ездит в гости". Также нардеп имеет другие объекты: элитную квартиру и части бизнеса, оформленные на членов семьи по фамилии Ситак.