Международные силы должны быть выведены из Афганистана до 11 сентября.

Германия вывела своих последних солдат из Афганистана, закончив свою почти 20-летнюю миссию в стране. Военные "сейчас в пути домой".

Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает Радио Свобода.

Немецкие солдаты, которые были частью миссии НАТО "Решительная поддержка", были вывезены из северного афганского города Мазари-э-Шариф немецкими ВВС 29 июня, сообщило dpa со ссылкой на неназванные источники.

По состоянию на апрель контингент Германии, ориентированный на севере Афганистана, составил около 1100 человек. По количеству он был вторым после американского контингента.

Крамп-Карренбауэр также поблагодарила более 150 тысяч мужчин и женщин, которые служили в Афганистане с 2001 года.

"Вы можете гордиться тем, чего достигли. Вы выполнили все задачи, которые Бундестаг поставил перед вами, с профессионализмом и уверенностью", - заявила она.

По данным немецких военных, во время службы в Афганистане погибли 59 немецких солдат, в частности, 35 были убиты в бою или в результате нападений боевиков. Наземные бои в Афганистане были первыми, которые немецкие военные вели после окончания Второй мировой войны.

Международные силы должны быть выведены из Афганистана до 11 сентября, к 20-й годовщине терактов в США , осуществленных "Аль-Каидой", которые привели к вторжению сил под командованием США в Афганистан и свержению правительства "Талибана".