Fozzy Group уволила маркетинг-директора Баранского после скандала в соцсетях

Баранский не сотрудничает с сетью с сегодняшнего дня.

Fozzy Group уволила маркетинг-директора Баранского после скандала в соцсетях
Магазин групи компаній Fozzy Group
Фото: Вікіпедія

Группа компаний Fozzy Group прекратила сотрудничество с маркетинг-директором одного из своих стартапов Славой Баранским после серии скандальных постов, обнародованных им в соцсетях.

Об этом говорится в заявлении группы, обнародованном в Facebook.

"Несколько дней назад маркетинг-директор одного из стартапов группы Слава Баранский на своей персональной странице в социальной сети сделал публикации, содержание и форму которых мы не разделяем, и которые вызвали возмущение сообщества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основой для решения относительно этой ситуации стала личная встреча руководителей компании с Барановским.

"По итогам встречи сообщаем, что отныне Слава Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group", - говорится в сообщении.

Напомним, что блогер и один из маркетинг-директоров стартапа Fozzy Group ("Сильпо", "Фора" и другие сети) Слава Баранский поддержал выступление роSSийского репера Басты в Киеве и высмеял "достоинство и европейские ценности" Украины. В ответ на это пользователи соцсетей начали призывать к бойкоту супермаркетов, а Fozzy Group заявила, что проводят служебное расследование, на время которого Баранский сложил свои полномочия.

Сам блогер заявил, что писал эти мысли для ограниченного круга друзей, которые "знают его проукраинскую позицию", но признал, что "перегнул палку".

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