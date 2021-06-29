Кравчуку сделали операцию на сердце

Сейчас о состоянии первого президента информации нет.

Первый президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Об этом заявил спикер переговорной группы Алексей Арестович, передает LIGA.net.

"Да. Он просил не комментировать ничего, кроме самого факта", - сказал Арестович.

В настоящее время о состоянии Кравчука информации нет. В его окружении не комментируют, как он себя чувствует и сможет ли он продолжить работу в ТКГ.

Ранее Кравчук пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25 годовщины Дня Конституции. Пресс-секретарь первого президента Оксана Сибирцева объяснила это состоянием его здоровья, сообщало Суспильне.

Напомним, ранее в июне Леонид Кравчук призвал освободить четырех удерживаемых оккупационными властями ОРДЛО тяжелобольных граждан Украины.