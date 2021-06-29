Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций за сбитый "Боинг" МАУ, - замглавы МИД

Дипломат отметил, что не может назвать точную дату выплаты компенсации, поскольку это зависит от многих факторов.

Выплаты отдельным семьям не избавляют Иран от международно-правовой ответственности за сбитый пассажирский самолет украинской авиакомпании МАУ в январе прошлого года. Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций семьям погибших.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает “Радио Свобода”.

"Обращаясь к иранской стороне, могу сказать, что выплаты отдельным семьям не избавляют Иран от международно-правовой ответственности. Избежать выплаты компенсаций Ирану не удастся. Ни одного прецедента, когда бы случалась авиакатастрофа, но пострадавшие не получали компенсации, в мировой практике не существует", - сказал Енин в интервью Радио Фарда.

Он выразил уверенность, что та сумма компенсаций, которая будет согласована во время правительственных переговоров, будет выше суммы, предложенной иранской стороной.

Дипломат также отметил, что не может назвать точную дату выплаты компенсации, поскольку это зависит от многих факторов.

"Но со всей уверенностью могу сказать, что никто не останется без компенсаций. Мы используем все наши ресурсы и помощь партнеров, чтобы защитить интересы всех пострадавших в этой трагедии", - отметил Енин.

Напомним, самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января 2020 года. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа (в том числе 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны).

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал, что иранские военные изначально знали, что это они сбили самолет МАУ, но требовали скрывать этот факт.

После нескольких дней возражений в Иране официально признали вину за сбитый украинский самолет из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность. Позже Иран полностью признал свою вину за сбитый самолет.

В марте 2021 года иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбитом самолете. Отмечается, что причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "враждебный объект".

В МИД на это ответили, что окончательный технический отчет Ирана о причинах аварии - это попытка скрыть истинные причины его сбивания. Позже министерство добавило, что Украина будет требовать рассмотрения на Совете ICAO обнародованного Ираном отчета об авиакатастрофе самолета МАУ и восстановления и продолжения иранской стороной технического расследования этой трагедии.