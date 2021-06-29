Оккупанты вели огонь из минометов у Невельского и Красногоровки

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Оккупанты вели огонь из минометов у Невельского и Красногоровки
Фото: politeka.net

С начала суток, 29 июня, в зоне боевых действий на востоке Украины зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Штаб ООС.

У Невельского и Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

О фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, прибегнув к установленному координационному механизму.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

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