Оккупанты вели огонь из минометов у Невельского и Красногоровки

С начала суток, 29 июня, в зоне боевых действий на востоке Украины зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Штаб ООС.

У Невельского и Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

О фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ , прибегнув к установленному координационному механизму.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.