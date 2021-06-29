Рада отменила штрафы для жителей ОРДЛО за нарушение порядка въезда-выезда

Верховная Рада освободила граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, от административной ответственности на время действия карантина, объявленного в связи с пандемией COVID-19, за нарушение порядка въезда (выезда) на (из) временно оккупированные территории Украины, если такие нарушения произошли по причинам гуманитарного характера.

За соответствующий законопроект №5478 в первом чтении и в целом проголосовали соответственно 290 и 292 народных депутата на пленарном заседании во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Согласно законопроекту, административные меры также не применяются к гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях, за такие нарушения и в результате аналогичных причин, не только на период действия карантина, но и на время блокирования деятельности КПВВ, в частности в результате внедрения ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Ранее Минобразования попросило Госпогранслужбу не наказывать поступающих из ОРДЛО за нарушение порядка въезда.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что оккупанты стараются помешать поступлению абитуриентов из ОРДО в украинские вузы. Боевики ограничили выезд детей в возрасте от 14 лет без паспортов, нарушая права на образование и свободу передвижения.