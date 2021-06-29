Рада повысила пенсии "чернобыльцам"

За соответствующий документ проголосовали 297 народных депутатов.

Рада повысила пенсии "чернобыльцам"
Фото: Макс Левин

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №4555 "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" о повышении уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

За соответствующий документ проголосовали 297 народных депутатов.

"Законом урегулированы вопросы обеспечения права на получение государственной пенсии, исчисленной с пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года, для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого ставших лицами с инвалидностью", - сообщает пресс-служба парламента.

Законом установлены равные возможности пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого ставших лицами с инвалидностью.

Согласно закону, во всех случаях размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже, чем 6000 грн для I группы инвалидности; 4800 грн для II группы; 3700 грн для III группы; 3700 грн для детей с инвалидностью.

Размеры пенсии, начиная с 2022 года, ежегодно с 1 марта индексируются в порядке, установленном Кабинетом Министров, с учетом коэффициента увеличения, определяемая в соответствии с абзацами вторым и третьим части второй статьи 42 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

По словам главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, принятый закон должен вступить в силу с первого июля 2021 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Фукс заявил, что избавился от гражданства РоSSииФукс заявил, что избавился от гражданства РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
Рада отменила штрафы для жителей ОРДЛО за нарушение порядка въезда-выездаРада отменила штрафы для жителей ОРДЛО за нарушение порядка въезда-выезда
Рада приняла упрощение процедуры подтверждения дипломов морякаРада приняла упрощение процедуры подтверждения дипломов моряка
Рада приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судейРада приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей
Верховная Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня КонституцииВерховная Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня Конституции
Рада на внеочередном заседании в четверг рассмотрит законопроект об олигархах в первом чтенииРада на внеочередном заседании в четверг рассмотрит законопроект об олигархах в первом чтении
Разумков: Рада до конца сессии рассмотрит в первом чтении законопроекты по олигархамРазумков: Рада до конца сессии рассмотрит в первом чтении законопроекты по олигархам
Рада начала рассмотрение более 500 поправок к законопроекту из пакета судебной реформыРада начала рассмотрение более 500 поправок к законопроекту из пакета судебной реформы
Рада проголосовала за основу новый закон о страхованииРада проголосовала за основу новый закон о страховании
Рада приняла за основу законопроект о финансировании партий без урезания полномочий НАПКРада приняла за основу законопроект о финансировании партий без урезания полномочий НАПК
Верховная Рада хочет взимать с жителей Крыма налогиВерховная Рада хочет взимать с жителей Крыма налоги
Последние новости
Подгружаем последние новости