Нидерланды обвинили РоSSию в "агрессивных действиях" против ее фрегата в Черном море

РоSSийские истребители создали опасную ситуацию возле фрегата ВМС Нидерландов "Evertsen" в Черном море, когда он находился вблизи Крыма.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По информации Министерства обороны Нидерландов, инцидент произошел 24 июня, когда корабль находился в международных водах к юго-востоку от побережья оккупированного Крыма.

"Самолеты неоднократно преследовали "Evertsen" примерно между 15:30 и 20:30 по местному времени. Они осуществляли опасно низкие полеты, симулируя атаки на корабль. Истребители были вооружены бомбами и ракетами "воздух-земля", предназначенными для стрельбы по цели с воздуха", - говорится в заявлении.

Минобороны Нидерландов приводит слова капитана фрегата, который назвал такие действия роSSийских военных безответственными и опасными.

"Evertsen" находился в открытом море в международных водах. Для этих агрессивных действий не было никакой причины. Несмотря на это, опасное сопровождение длилось несколько часов. Это было безответственное и опасное поведение на море", - сказал он.

Фрегат "Evertsen" входит в британскую ударную группу и патрулирует Черное море с британским эсминцем HMS Defender. Корабли проводят учения с союзниками из региона и посещают некоторые порты.

Напомним, 23 июня РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море. В посольстве РФ заявили, что учения Sea Breeze "поощряют милитаристские настроения в Киеве ".

В тот же день РоSSия заявила об открытии предупредительного огня по курсу эсминца Defender, который шел из Украины в Грузию мимо Крыма. Великобритания заявила, что расценила это как учебные стрельбы, однако корреспондент BBC, который был на борту эсминца во время перехода, сообщил, что роSSийские военные действительно выполняли опасные маневры возле корабля.

РоSSия угрожала открыть огонь, после чего действительно раздались звуки выстрелов. Бомбометания в репортаже BBC не было видно, хотя роSSийские самолеты летали рядом с Defender. По словам журналиста, в течение перехода из Украины в Грузию экипаж эсминца видел не менее 20 самолетов РФ . Некоторые из них пролетали "слишком близко".