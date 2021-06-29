Дело Шеремета: суд продлил Кузьменко и Дугарь меры пресечения

Суд отклонил ходатайство адвокатов.

Дело Шеремета: суд продлил Кузьменко и Дугарь меры пресечения
Фото: Lb.ua

Шевченковский районный суд Киева на два месяца продлил меры пресечения фигуранткам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Об этом сообщает Суспильне.

Прокурор просил продлить меру пресечения для Юлии Кузьменко в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца с возложенными обязательствами - это запрет выезжать за границу и надеть электронный браслет.

Что касается Яны Дугарь, то прокурор просил продлить процессуальные обязательства на 2 месяца. Защитник подозреваемой просил отказать в избрании такой меры пресечения.

Адвокат Кузьменко просил взять на поруки Юлию Кузьменко и отменить круглосуточный домашний арест, разрешить передвигаться в Киеве и Киевской области.

Однако суд удовлетворил просьбу прокуроров и продолжил Кузьменко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца. Яне Дугарь также продлили процессуальные обязательства.

Напомним, 22 июня суд на два месяца продлил домашний арест фигуранту дела музыканту и военному Андрею Антоненко.

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