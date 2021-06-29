Из военной части на Киевщине украли нефтепродуктов на 1,8 млн грн

Группа из шести человек, в которую входили военные и гражданские лица, организовала вывоз нефтепродуктов из воинской части, дислоцированной на Киевщине. Топливо сбывали на автозаправочных станциях.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Злоумышленники вывозили с территории части нефтепродукты, а именно дизтопливо и бензин, и сбывали его через АЗС Васильковского и Белоцерковского районов. За период своей преступной деятельности успели вывезти из воинской части более 80 тонн горючего, которое должно было использоваться для обеспечения военной техники в зоне проведения ООС. Согласно заключению экспертного исследования сумма нанесенного ущерба составляет почти 1,8 млн грн", - сказано в сообщении.

15 мая прошлого года правоохранители задержали организатора группировки и его сообщников и сообщили им о подозрениях. В ходе следствия были собраны доказательства причастности еще одного участника группировки к совершению преступления. 27 мая 2021 года на основании полученных доказательств полковнику ВСУ следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Киеве , сообщили о подозрении.

Также установлено, что один из злоумышленников, применяя физическое насилие к одному из бывших своих партнеров, требовал от него 730 тысяч гривень - долю с продажи горючего.

Досудебное расследование завершено, обвинительное заключение в отношении шести лиц по согласованию со Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Центрального региона направлено в суд. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 189 (вымогательство) и ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение военнослужащим военного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное злоумышленникам может грозить до 12 лет лишения свободы.