Из военной части на Киевщине украли нефтепродуктов на 1,8 млн грн
Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.
Группа из шести человек, в которую входили военные и гражданские лица, организовала вывоз нефтепродуктов из воинской части, дислоцированной на Киевщине. Топливо сбывали на автозаправочных станциях.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"Злоумышленники вывозили с территории части нефтепродукты, а именно дизтопливо и бензин, и сбывали его через АЗС Васильковского и Белоцерковского районов. За период своей преступной деятельности успели вывезти из воинской части более 80 тонн горючего, которое должно было использоваться для обеспечения военной техники в зоне проведения ООС. Согласно заключению экспертного исследования сумма нанесенного ущерба составляет почти 1,8 млн грн", - сказано в сообщении.
15 мая прошлого года правоохранители задержали организатора группировки и его сообщников и сообщили им о подозрениях. В ходе следствия были собраны доказательства причастности еще одного участника группировки к совершению преступления. 27 мая 2021 года на основании полученных доказательств полковнику ВСУ следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Киеве, сообщили о подозрении.
Также установлено, что один из злоумышленников, применяя физическое насилие к одному из бывших своих партнеров, требовал от него 730 тысяч гривень - долю с продажи горючего.
Досудебное расследование завершено, обвинительное заключение в отношении шести лиц по согласованию со Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Центрального региона направлено в суд. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 189 (вымогательство) и ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение военнослужащим военного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
За содеянное злоумышленникам может грозить до 12 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что СБУ поймала военнослужащих ВСУ при попытке продажи оружия из части.