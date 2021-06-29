Алексей Чернышов рассказал, как ликвидируют ГАСИ

Ключевой законопроект готовится к рассмотрению в Раде.

Алексей Чернышов рассказал, как ликвидируют ГАСИ
Олексій Чернишов
Фото: Пресслужбі Мінрегіону

Система архитектурно-строительного контроля будет тотально реорганизована. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в интервью онлайн-изданию "Зеркало недели".

"Сейчас ключевой законопроект №5655 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности» уже поддержали около 150 народных депутатов", - отметил Алексей Чернышов.

Документ готовится к голосованию в Раде. Проект закона предусматривает либерализацию процесса разрешений и оформления строительства, а также полную диджитализацию взаимодействия застройщика с разрешительными процессами. Проект закона должны рассмотреть в ближайшее время в Верховной Раде Украины.

Также в интервью профильный министр сделал акцент на усилении ответственности за подготовку проектной документации и ее экспертизы.

"Будут расширены полномочия органов местного самоуправления в вопросе контроля над процессом строительства. Плюс - введена административная и уголовная ответственность - в том числе физических лиц - за правонарушения в этой сфере. Законопроект об этом тоже готовится", - подчеркнул Алексей Чернышов в интервью.

Напомним, ранее министр Алексей Чернышов сообщил о подписании Меморандума "О проверке сотрудников на добропорядочность" между Минрегионом, НАБУ и ГИАГ. Согласно документу, Национальное антикоррупционное бюро Украины будет способствовать в проведении конкурсов по отбору кандидатов на должности государственных служащих и работников Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

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