Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады 1 июля

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания в четверг, 1 июля.

Документ есть в распоряжении LB.ua.

Всего в четверг парламент рассмотрит девять законодательных инициатив.

На нем рассмотрят, в частности, законопроект об олигархах ("О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)") и направлении средств с "Большой стройки" на реставрацию культурных памятников.

Также в повестке дня - рассмотрение изменений в Бюджетный, Налоговый и Таможенный кодексы, законопроект о коренных народах Украины и др.

Внеочередное заседание запланировано после 15:00, по завершении очередного заседания. Это заседание созывается по инициативе президента Владимира Зеленского.

Напомним, что законопроект об олигархах президент анонсировал еще в апреле, а на летней пресс-конференции обещал, что он появится в конце мая. Однако закон без презентации его положений внесли в парламент только 2 июня, в тот же день LB.ua получил полный текст от источников.

3 июня законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах направили на рассмотрение профильного комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Глава партии "Слуга народа" сообщал, что профильный оборонный комитет рассмотрит законопроект "Об олигархах" в 20-х числах июня. Источники во фракции в свою очередь говорили, что непосредственно в зале его будут рассматривать "с 29 июня по 2 июля, когда будет пленарная неделя".

Этот законопроект имеет еще три альтернативных. Спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что и основной, и альтернативные должны рассмотреть до конца текущей сессии, то есть до середины июля.