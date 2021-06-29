Нардепы приняли в первом чтении президентские законопроекты о движении сопротивления и увеличении численности ВСУ

Нардепы на внеочередном созыве приняли за основу президентские законопроекты об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных сил Украины.

За проект о нацсопротивлении (№5557) проголосовали 318 депутатов, за увеличение численности ВСУ (№5558) - 320.

Министр обороны Андрей Таран отметил, что принятие законопроекта 5557 даст возможность для развития территориальной обороны и сопротивления, которые создадут надежную основу для противодействия агрессии врага. Законопроект 5558, по его словам, создает и обеспечивает функционирование отдельного рода сил - территориальной обороны, а также развития спецопераций сопротивления.

Формирование планируют создать с 2022 года.

Законопроект о национальном сопротивлении регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления на оккупированной территории во время отпора вооруженной агрессии и соответствующей подготовки граждан Украины.

Планируется, что в составе Вооруженных сил Украины появится отдельный род - Силы территориальной обороны. Параллельно территориальная оборона будет иметь гражданскую составляющую (органы государственной и местной власти, добровольческие формирования территориальных общин) и военно-гражданскую (штабы зон территориальной обороны).

Общее руководство национальным сопротивлением будет осуществлять Президент Украины, а непосредственное - главнокомандующий ВСУ через командующего Сил территориальной обороны.

Руководство движением сопротивления будет осуществляться через командующего Сил специальных операций. Задачей сопротивления будет препятствование действиям войск противника и участие в проведении специальных операций, таких как разведка.

В связи с формированием Сил территориальной обороны общая численность ВСУ увеличивается на 15 тысяч человек (до 261 тысячи), в том числе военнослужащих - на 11 тысяч (до 215 тысяч).

В мирное время в Силах территориальной обороны будут служить контрактники и офицеры-призывники, а в особый период будут участвовать военнообязанные и резервисты. Добровольческие формирования территориальных общин, разумеется, будут формироваться за счет добровольцев.

Закон планируют ввести в действие с 1 января 2022 года.