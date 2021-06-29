Рада приняла упрощение процедуры подтверждения дипломов моряка

Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала в целом за законопроект "О внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа" (№3944). Документ упрощает процедуру подтверждения дипломов моряков и призван предотвратить коррупцию в этой области.

В первом чтении проголосовали 330 нардепов, во втором - 333, объявил Дмитрий Разумков. Сначала собирались голосовать только в первом чтении.

Принятие законопроекта устанавливает, что дипломы будут подтверждаться автоматически не позднее пяти лет после их получения без сдачи экзаменов в случае пригодности лица для работы на судах по состоянию здоровья, наличия действующих свидетельств об одобренной обязательной подготовке и наличия подтвержденного Мор-администрацией стажа работы на судах.

Один из авторов законопроекту Игорь Шинкаренко объяснил, что документ внедряет автоматическую пролонгацию аттестации моряков. По его словам, коррупционеры по старой схеме получают 100 млн долларов в год взяток. Эти деньги берут за то, чтобы морякам подтвердили их дипломы.

Транспортный комитет парламента рекомендовал принять документ за основу, но отметил, что есть ряд неточностей, которые надо урегулировать ко второму чтению. Нардеп Виктория Сюмар отметила, что этот законопроект год лежал на рассмотрении в комитете. Нардеп "Слуги народа" Александр Куницкий во время выступления также поддержал принятие документа и призвал "коллег по фракции, которые тормозили", проголосовать за. Куницкий не назвал фамилии своего коллеги, но утром у него была стычка с Николаем Тищенко якобы из-за того, что транспортный комитет не хотел поддерживать этот законопроект.

По информации источников LB во фракции "Слуга народа", инцидент между Куницким и Тищенко депутаты обсуждают, но реагируют по-разному.

"В общем, говорят, что Коля (Тищенко) дарит коррупцию. И Куницкий ему просто об этом сказал. Из-за чего они и начали драку", - рассказал один из депутатов.

Другой собеседник добавил, что "никто серьезно не обсуждает драку, просто смеются".

Еще один парламентарий "Слуги" добавил, "что в действительности реальной драки не было. Коля просто ударил по телефону Саши. А конфликт у них именно по морякам".

В пояснительной записке к документу указано, что в настоящее время национальное законодательство Украины не определяет для моряков альтернативных способов повторного подтверждения диплома, а устанавливает обязательные требования для моряков о прохождении моряками курсов повышения квалификации и обязательной сдачи каждым моряком экзаменов в государственных квалификационных комиссиях.

"Как следствие, граждане Украины - моряки, у большинства из которых есть подтвержденный стаж работы на судах и современные знания и практические навыки, вынуждены в обязательном порядке сдавать экзамены в ГКК, безосновательно расходуя при этом деньги и время своего отпуска между рейсами", - отметили авторы законопроекта.

Требования к повторному подтверждению квалификации моряков образуют значительную необоснованную нагрузку на должностных лиц Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, что в сочетании с низким уровнем использования современных информационных технологий при обработке документов от моряков приводит к образованию искусственных очередей для сдачи экзаменов в ГКК.