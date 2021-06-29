59% граждан Украины считают русский язык иностранным, - опрос

Почти 85% опрошенных считают необходимым знание английского.

59% граждан Украины считают русский язык иностранным, - опрос
Фото: dyvys.info

Подавляющее большинство украинцев считает знание английского языка необходимым (84,9%), признают, что он дает карьерные преимущества (86,9%) и он должна быть обязательным для изучения до среднего уровня (intermediate) в украинских школах.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Восприятие гражданами Украины иностранных языков", проведенного социологической компанией Active Group, передает Интерфакс-Украина.

Знание немецкого языка необходимым назвали 22,2% украинцев, французского - 13,7%, испанского - 13,6%, польского - 11,1%, русского - 9,6%, китайского - 6,5%, португальского - 6, 3%, арабского - 2,4%, других - 1,4% вместе взятых.

При этом существенно больше украинцев признали карьерные преимущества при знании польского (20,1%), китайского (21,1%) и арабского (4,8%) языков, но гораздо меньше считают необходимым изучать их в украинских школах (5,9%, 4,3% и 1,4% соответственно).

Признают карьерные преимущества русского языка 12,3% респондентов, 9,5% считают нужным учить его в школе.

В то же время на вопрос, согласны ли вы с утверждением, что русский язык является иностранным, «да» ответили 43,6% опрошенных, «скорее да» - 15%, «скорее нет» - 24,7%, «точно нет» - 15,2%.

В возрастном разрезе положительный ответ на этот вопрос дали 45,8% респондентов возрастной категории 60+, 69,4% респондентов 50-59 лет, 73,7% респондентов 40-49 лет, 48,8% респондентов 30-39 лет и 64,5% респондентов 18-29 лет. Менее склонны считать русский иностранным мужчины, чем женщины, и жители села, чем жители города.

Во время исследования методом индивидуального интервью 29-30 мая 2021 года было опрошено 1200 респондентов старше 18 лет на всех подконтрольных правительству территориях Украины. Выборка репрезентативна по возрасту и полу, погрешность не более 2,9% при показателях в 50% и 1,7% при показателях в 10% или 90%.

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