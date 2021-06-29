Бывшему главе Госгеонедр сообщили о подозрении

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе Государственной службы геологии и недр в незаконном увольнении начальницы юридического управления.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, в 2019 году топ-чиновник безосновательно уволил сотрудницу за длительное пребывание на больничном.

"Экс-глава службы, зная, что сотрудница отсутствовала на работе в связи с временной нетрудоспособностью и не дождавшись предоставления подтверждающих документов о фактическом количестве дней нетрудоспособности, уволил ее. При этом увольнение произошло будто бы по основаниям пребывания на больничном более 150 календарных дней в году. Тем самым им были грубо нарушены нормы законодательства о труде, поскольку фактическое количество дней, на которые был выдан лист временной нетрудоспособности, составило 144 дня", - говорится в сообщении.

Действия бывшего чиновника квалифицировали по ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Напомним, что с 2017 года и почти до конца сентября 2019 года Государственную службу геологии и недр Украины возглавлял Олег Кирилюк. В начале сентября 2019 года он уволил начальницу юридического управления Кристину Браиловскую, мотивировав свое решение ее отсутствием на работе в течение 150 дней.

С ноября 2019 года руководителем службы является Роман Опимах.