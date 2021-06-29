Польский Тарнув разорвал сотрудничество с Тернополем из-за стадиона Шухевича

Городской совет Тарнува на прошлой неделе решил приостановить действие соглашения о сотрудничестве и добрых отношениях с Тернополем, которое было подписано около 20 лет назад.

Об этом сообщается на сайте Тарнува.

Причиной такого шага стало присвоение коммунальному стадиону в Тернополе имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Польские депутаты считают, что Шухевич был одним из ответственных за Волынскую трагедию.

После консультаций с Институтом национальной памяти и Министерством иностранных дел Польши городские власти Тарнува решили, что действия Тернополя неприемлемы.

За расторжение сотрудничества с Тернополем проголосовали 18 депутатов, двое воздержались.

Тарнув стал уже вторым польским городом, который разорвал сотрудничество с Тернополем из-за Шухевича. В марте на такой же шаг пошло Замостье.

Напомним, что решение о присвоении Тернопольскому городскому стадиону имени Романа Шухевича приняли на сессии Тернопольского горсовета 5 марта. Соответствующее предложение депутатам внес мэр Тернополя Сергей Надал. Решение назвать тернопольской стадион в честь Шухевича депутаты приняли в честь 71 годовщины со дня его смерти.

Решение Тернопольского городского совета осудил посол Израиля Джоэль Лион. Министерство иностранных дел Украины в ответ отметило, что "дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот".

Роман Шухевич - руководитель Организации украинских националистов с 1943 года и главнокомандующий Украинской повстанческой армией с января 1944 года до своей гибели в 1950 году.