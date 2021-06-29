Нардепы приняли закон о лишении свободы за ложь в декларациях с предложениями Зеленского

Президент ветировал его за "лазейку" об оформлении имущества на родственников.

Нардепы приняли закон о лишении свободы за ложь в декларациях с предложениями Зеленского
Фото: depositphotos/IuriiSokolov

Народные депутаты приняли законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях с предложениями президента.

Документ приняли 315 депутатов.

Докладывал по ветированному Владимиром Зеленским законопроекту №4651 министр юстиции Денис Малюська. Он отметил, что президент не подписал документ из двух соображений.

"Первое заключается в несовершенстве обновленной редакции статьи Уголовного кодекса. Поскольку из УК изъяли наказание в виде лишения свободы, неподача декларации стала уголовным проступком. Учитывая указанное, это имеет последствия, что ни один орган досудебного расследования не имеет права на расследование, поскольку НАБУ не является органом дознания. Президент предлагает статью скорректировать, предусмотреть наказание в виде лишения свободы сроком на один год, не два года, как это предлагалось, учитывая соблюдение пропорциональности", - пояснил Малюська.

Он добавил, что также вето президента заключается в том, чтобы убрать возможность не декларировать активы, оформленные на родственников, поскольку закон в принятой первой версии оставлял возможность оформить имущество на родственников и ссылаться на то, что они не подали информацию о наличии такого имущества.

Оба предложения были поддержаны профильным комитетом.

Напомним, что в октябре 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционными ряд положений закона "О предупреждении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

В частности, суд отменил ст. 366-1 УК Украины, которая предусматривала лишение свободы сроком до двух лет за ложь в декларациях.

В декабре 2020 года Рада приняла "компромиссный законопроект" о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование и непредоставление декларации. Им было установлена ответственность в виде штрафов, общественных работ и ограничения свободы, но не лишения.

В НАПК назвали условия, созданные этим законом, "санаторными" для коррупционеров.

Поэтому в январе Зеленский зарегистрировал новый законопроект, который предусматривал заключение за ложь в декларациях.

3 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект об усилении ответственности за ложь в декларациях или их умышленное непредоставление.

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