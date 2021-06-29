Рада приняла закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей

Это первый проект из так называемого пакета судебной реформы.

Верховная Рада закончила рассмотрение более 500 поправок к законопроекту №3711-д, который касается возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Это первый законопроект так называемого пакета судебной реформы.

"За" проголосовали 293 депутата, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

В пресс-службе парламента отметили, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины является государственным коллегиальным органом судейского управления, который на постоянной основе действует в системе правосудия Украины. ВККС должна состоять из 16 членов, восемь из которых должны быть судьями или судьями в отставке. Комиссия является полномочной в составе по крайней мере из 11 человек.

В случае окончания срока полномочий члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в результате чего Высшая квалификационная комиссия судей Украины будет считаться неполномочной, такой член Комиссии продолжает исполнять свои полномочия до дня назначения на его должность другого лица, но не более трех месяцев.

Согласно Закону, "членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины может быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование, стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет и соответствующий критериям добропорядочности и профессиональной компетентности. Член Высшей квалификационной комиссии судей Украины должен придерживаться политической нейтральности, не может принадлежать к политическим партиям, профессиональным союзам, участвовать в какой-либо политической деятельности".

Законом установлены четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав Конкурсной комиссии по вопросам доброчестности, ее формирования, определены требования к кандидатам в состав этой комиссии, права и обязанности ее членов.

Законом определен порядок проведения конкурса и назначения на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины и усовершенствован порядок организации работы и заседаний ВККС.

Законом исключена статья 28-1 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" по созданию и деятельности Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, а также изъят ряд положений раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона №193-IX, которые признаны Конституционным Судом Украины противоречащими Конституции Украины.

Законом установлено общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия после получения консультативных заключений от Государственной судебной администрации Украины и Пленума Верховного Суда (для определения количества судей Верховного Суда), установлено, что максимальное количество судей Верховного Суда не может превышать двухсот судей.

С целью обеспечения первоочередных мероприятий по реформе органов прокуратуры, внесены изменения, связанные с изменением названий региональных прокуратур на областные прокуратуры.