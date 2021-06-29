Три фракции Рады пообещали выйти из ВСК по "вагнеровцам" в случае манипуляций со стороны власти

Депутатские фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" пообещали выйти из состава парламентской временной следственной комиссии по "вагнеровцам" в случае манипуляций со стороны власти.

Соответствующее заявление Владимира Арьева (" ЕС "), Романа Костенко ("Голос") и Сергея Евтушка ("Батькивщина") обнародовала пресс-служба "Евросолидарности".

"Однако сегодня ВСК, которая уже создана для расследования действий высших должностных лиц, не включает в свою повестку дня вопрос «вагнеровцев» на первом месте. Хотя была достигнута договоренность, что комиссия должна начать работу именно с вопроса расследования ситуации вокруг «вагнеровцев». И с таким условием представители «Голоса», «Батькивщины» и «Европейской Солидарности» заходят и принимают участие в работе этой комиссии", - рассказал Арьев.

По его словам, сейчас эти договоренности могут быть сорваны.

"И нам только на словах обещают, что это постановление будет проголосовано, а потом уже сама комиссия начнет свою работу именно с вопроса "вагнеровцев", - сообщил представитель "Европейской Солидарности".

Депутат отметил, что именно поэтому представители оппозиции настаивают на том, чтобы в постановлении было зафиксировано, что первым в повестке дня работы следственной комиссии будет вопрос срыва спецоперации по "вагнеровцам".

"Иначе мы рассматриваем вопрос отзыва своих кандидатур на участие в этой комиссии из-за того, что договоренности, которые были достигнуты, срываются", - заявил Владимир Арьев.

Напомним, что 19 мая Верховная Рада провалила голосование за проект постановления о создании временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада приняла постановление о создании ВСК "по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности". Сюда же входит и расследование дела "вагнеровцев".

14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". Об операции якобы было известно президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, а вследствие утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию роSSийских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.

14 сентября фракция "Европейская солидарность" потребовала создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РоSSию.

15 сентября на заседании Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" открыты три уголовных производства.

В июне 2021 года президент Владимир Зеленский в интервью заявил, что звонил Александру Лукашенко по делу "вагнеровцев". Он считает, что идея проведения операции по "вагнеровцам" принадлежит другим странам, и в случае ее проведения Украина могла оказаться в международной изоляции.