Три фракции Рады пообещали выйти из ВСК по "вагнеровцам" в случае манипуляций со стороны власти

Депутаты требуют расследовать это дело первым.

Три фракции Рады пообещали выйти из ВСК по "вагнеровцам" в случае манипуляций со стороны власти
Фото: nus.org.ua

Депутатские фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" пообещали выйти из состава парламентской временной следственной комиссии по "вагнеровцам" в случае манипуляций со стороны власти.

Соответствующее заявление Владимира Арьева ("ЕС"), Романа Костенко ("Голос") и Сергея Евтушка ("Батькивщина") обнародовала пресс-служба "Евросолидарности".

"Однако сегодня ВСК, которая уже создана для расследования действий высших должностных лиц, не включает в свою повестку дня вопрос «вагнеровцев» на первом месте. Хотя была достигнута договоренность, что комиссия должна начать работу именно с вопроса расследования ситуации вокруг «вагнеровцев». И с таким условием представители «Голоса», «Батькивщины» и «Европейской Солидарности» заходят и принимают участие в работе этой комиссии", - рассказал Арьев.

По его словам, сейчас эти договоренности могут быть сорваны.

"И нам только на словах обещают, что это постановление будет проголосовано, а потом уже сама комиссия начнет свою работу именно с вопроса "вагнеровцев", - сообщил представитель "Европейской Солидарности".

Депутат отметил, что именно поэтому представители оппозиции настаивают на том, чтобы в постановлении было зафиксировано, что первым в повестке дня работы следственной комиссии будет вопрос срыва спецоперации по "вагнеровцам".

"Иначе мы рассматриваем вопрос отзыва своих кандидатур на участие в этой комиссии из-за того, что договоренности, которые были достигнуты, срываются", - заявил Владимир Арьев.

Напомним, что 19 мая Верховная Рада провалила голосование за проект постановления о создании временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада приняла постановление о создании ВСК "по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности". Сюда же входит и расследование дела "вагнеровцев".

14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". Об операции якобы было известно президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, а вследствие утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию роSSийских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.

14 сентября фракция "Европейская солидарность" потребовала создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РоSSию.

15 сентября на заседании Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" открыты три уголовных производства.

В июне 2021 года президент Владимир Зеленский в интервью заявил, что звонил Александру Лукашенко по делу "вагнеровцев". Он считает, что идея проведения операции по "вагнеровцам" принадлежит другим странам, и в случае ее проведения Украина могла оказаться в международной изоляции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Блок рекламы


Похожие новости
Между "слугами народа" Тищенко и Куницким произошла потасовка в столовой Верховной Рады
Корниенко пообещал выгнать из "Слуги народа" депутата Васильковского в случае, если его вина будет доказанаКорниенко пообещал выгнать из "Слуги народа" депутата Васильковского в случае, если его вина будет доказана
Автомобиль украинской стороны СЦКК попал под обстрел роSSийских наемников на ДонбассеАвтомобиль украинской стороны СЦКК попал под обстрел роSSийских наемников на Донбассе
Коболев о Медведчуке в газовых переговорах: "Было ощущение его присутствия в качестве посредника со стороны РоSSии"Коболев о Медведчуке в газовых переговорах: "Было ощущение его присутствия в качестве посредника со стороны РоSSии"
В США пригрозили Китаю международной изоляцией в случае отказа от сотрудничества в расследовании происхождения ковидаВ США пригрозили Китаю международной изоляцией в случае отказа от сотрудничества в расследовании происхождения ковида
В Иране на выборах президента побеждает глава судебной власти страныВ Иране на выборах президента побеждает глава судебной власти страны
Власти Литвы рассматривают возможность строительства забора на границе с БеларусьюВласти Литвы рассматривают возможность строительства забора на границе с Беларусью
Байден пригрозил Путину "ответом" в случае повторения кибератак на США и напомнил об экспансии КитаяБайден пригрозил Путину "ответом" в случае повторения кибератак на США и напомнил об экспансии Китая
Януковичу отказали в апелляции на заочное расследование по делу об узурпации властиЯнуковичу отказали в апелляции на заочное расследование по делу об узурпации власти
Новым представителем Кабмина в Раде будет руководитель секретариата фракции "Слуга народа"Новым представителем Кабмина в Раде будет руководитель секретариата фракции "Слуга народа"
Последние новости
Подгружаем последние новости