Порошенко требует внести в повестку дня ВСК расследование дела "вагнеровцев"

«Европейская Солидарность» требует внести расследование срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" в повестку дня временной следственной комиссии - об этом в ходе согласительного совета заявил лидер партии, пятый Президент Петр Порошенко. Он напомнил, что почти год власть и ее спикеры отрицали эту спецоперацию и ее срыв.

«Оказывается, 11 с половиной месяцев власть - Зеленский, Ермак, его тролли и, к сожалению, депутаты Верховной Рады лгали об отсутствии операции о привлечении к ответственности 33 убийц украинцев», - констатировал Порошенко.

«Сегодня мы с партнерами должны поставить ребром вопрос о включении этого в предмет ведения временной следственной комиссии, позиции по Вагнеру, и защитить наших воинов, защитить наших разведчиков от давления и уничтожения, которое делает с ними действующая власть. Это наше требование на эту неделю», - резюмировал Петр Порошенко.