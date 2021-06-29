Госдеп призывает американцев не ездить в РоSSию и оккупированный Крым "из-за терроризма и преследований"

Также в РФ в последнее время фиксируют очень высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Государственный департамент США рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РоSSию "из-за терроризма, преследований, ограниченных возможностей американского посольства и произвольного применения местного законодательства".

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

В заявлении отмечается, что в РФ не гарантируются права на мирные собрания и свободу слова, действуют вдохновленные экстремистской идеологией террористические организации, а также в последнее время фиксируют очень высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

«Не путешествуйте в РоSSию из-за терроризма, преследований со стороны роSSийских правительственных служащих безопасности, ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в РоSSии и произвольное применение местного законодательства. Пересмотрите также возможность поездок из-за COVID-19 и связанных с этим ограничений", - говорится в заявлении.

Американских граждан особенно предостерегли от поездок на Северный Кавказ, в частности в Чечню и на гору Эльбрус, из-за "похищений людей и риска гражданских беспорядков".

Также американцам не рекомендуют путешествовать в Крым "из-за оккупации Россией украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей".

"РоSSийские службы безопасности арестовывали граждан США по фальшивым обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их во время тайных судебных процессов или без представления доказательств", - подчеркнули в Госдепе.

Напомним, ранее посол США в РоSSии Джон Салливан заявил, что с 1 августа Штаты перестанут оказывать консульские услуги в РоSSии. Это связано с сокращением штата сотрудников.

В апреле этого года РоSSия заявила о высылке 10 американских дипломатов и запрете на наем россиян и сотрудников третьих стран. Ранее в американских дипучреждениях в РоSSии работали около 1000 россиян, но РФ в ответ на американские санкции решила урезать штаты до 450.