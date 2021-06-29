Корниенко пообещал выгнать из "Слуги народа" депутата Васильковского в случае, если его вина будет доказана

"Если будет доказана его вина, он покинет фракцию".

Корниенко пообещал выгнать из "Слуги народа" депутата Васильковского в случае, если его вина будет доказана
Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко пообещал выгнать депутата Игоря Васильковского из фракции, если суд признает его виновным в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады во вторник, 29 июня.

"У нас нет неприкасаемых, мы уже это демонстрировали. Если будет доказана его вина, он покинет фракцию", - цитирует Корниенко "Цензор.нет".

Напомним, что в ночь на 28 июня экипаж патрульной полиции остановил за нарушение правил дорожного движения автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился депутат Верховной Рады Игорь Васильковский.

На него составили административное постановление по ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях - управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. По неофициальной информации, у депутата была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет. От медицинского обследования на наркотики водитель якобы отказался.

Сам депутат назвал эти сообщения заказным фейком.

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