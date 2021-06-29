НАПК направило в суд админпротоколы в отношении четырех нардепов

За две недели Нацагентство составило и направило в суд 99 административных протоколов.

НАПК направило в суд админпротоколы в отношении четырех нардепов
Фото: liga.net

Национальное агентство по предупреждению коррупции за две недели составило и направило в суд 99 административных протоколов, в том числе - в отношении четырех нардепов: Артема Нагаевского и Максима Гузенко ("Слуга народа"), Ильи Кивы ("ОПЗЖ") и Иванны Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность).

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

В частности, в отношении Кивы и Нагаевского протоколы составлены за нарушение требований по предупреждению конфликта интересов. Так, Нагаевский дважды обратился в Министерство внутренних дел с депутатским обращением по вопросу, составлявшему его личный интерес. Кива обращался в Государственное бюро расследований тоже по вопросу, также составлявшему его частный интерес.

В отношении Гузенко и Климпуш-Цинцадзе протоколы составлены за нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков. Отмечается, что Гузенко в 2020 году получил от юридического лица подарок в виде комплекса услуг: проживание, авиаперелет, питание, услуги по конференции, экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание, страхование. Стоимость этих услуг превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Климпуш-Цинцадзе во время пребывания в должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины получила в подарок авиаперелет, стоимость которого также превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Также в НАПК отметили, что всего по признакам нарушения требований по предупреждению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд 72 протокола. За невыполнение законных требований (предписаний) НАПК был составлен протокол в отношении Марины Чернышевой, руководителя аппарата Киевской областной государственной администрации.

Также по признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности было составлено 2 протокола в отношении первого заместителя начальника Управления Гоструда в Тернопольской области Сергея Буримы. Занимая должность первого заместителя, он входил в состав исполнительных органов предприятий, имеющих целью получение прибыли.

По признакам несвоевременной подачи декларации без уважительных причин составлено 17 админпротоколов.

За нарушение порядка подачи финансовой отчетности политических партий были составлены три протокола в отношении представителей таких партий: "Независимость" (руководитель - Александр Савченко) (2 протокола), "Национальная платформа" (руководитель - Екатерина Одарченко).

Напомним, в апреле НАПК составило два протокола в отношении "слуги народа" Александра Куницкого. Его подозревают в использовании депутатского мандата в интересах связанного с ним частного бизнеса.

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