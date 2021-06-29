В РоSSии полиция пришла с обысками к журналистам накануне публикации расследования о сыне главы МВД

Известно о следственных действиях в жилищах трех журналистов.

В РоSSии правоохранители пришли с обысками к журналистам издания "Проект", специализирующегося на расследованиях. Следственные действия произошли в день, на который была анонсирована публикация материала о главе МВД Владимире Колокольцеве.

Как сообщили на канале "Проект" в Telegram, сначала с обысками пришли к корреспондентке Марии Жлобовой и главному редактору Роману Баданину. Жлобова - автор несколько резонансных расследований, в частности о Рамзане Кадырове.

Кроме того, возле дома Жлобовой задержали заместителя главного редактора Михаила Рубина. У Рубина в квартире также обыски, самого журналиста полиция привезла домой.

Фото: t.me/wwwproektmedia Обыски в квартире Рубина

Уже после начала обысков издание обнародовало расследование о сыне министра внутренних дел РоSSии, Александре Колокольцеве. Журналисты утверждают, что его имущество скрыто в государственных базах данных, хотя сын министра никогда не работал на государственной службе.

"Возможно, причиной такой таинственности стало то, что на близких главы МВД записана многочисленная собственность, полученная в том числе и благодаря связям Колокольцева с влиятельными бизнесменами и по крайней мере одним измайловским авторитетом", - сообщили в медиа.

По меньшей мере два из трех обысков связаны с делом криминального авторитета Ильи Трабера.

"Мария Жлобова и Роман Баданин были авторами документального фильма "Питерские. Отец и сын" о Трабере. А вот Михаил Рубин в создании этой работы не участвовал", - утверждают журналисты.