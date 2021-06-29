На акции протеста предпринимателей в Киеве произошли столкновения с полицией из-за гробов и похоронных венков

В центре столицы снова собрались представители SaveФОП.

Полиция отобрала гробы у предпринимателей на акции протеста в Майдане Незалежности в Киеве.

Фото: facebook.com/KoshoveNko

Массовое мероприятие под названием "Похороны микробизнеса" во вторник, 29 июня, устроило движение #SaveФОП. Оно требует сохранения микропредпринимательства и упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности в Украине, мотивируя это тем, что фискализация малых аптек, мелких ювелиров и реализаторов техники, вступившее в силу с 1 января 2021 года, будто бы фактически уничтожила их.

Участники акции хотели показать, что власть уничтожает самозанятых, загоняя их в гробы. Но полиция не позволила пронести по улицам настоящие гробы - их отобрали.

Процессия продолжила движение без гробов, но с крышками от них и с похоронными венками. По словам представителей SaveФОП, полиция отобрала часть из них еще до начала акции.

На Европейской площади, недалеко от Майдана, стычки продолжились - полиция снова ворвалась внутрь колонны, чтобы отобрать похоронные атрибуты.

Движение транспорта в центре Киева ограничено.

Фото: facebook/Olexandr Lyaskovich

Фото: facebook/Olexandr Lyaskovich

Движение SaveФОП объединяет малых предпринимателей, которые требуют сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Именно они требуют принятия законопроектов №3853-1 и №3993, а также отменить требование об использовании программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями.

С 15 декабря 2020 года представители движения проводят "налоговый майдан" на Майдане Незалежности.

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