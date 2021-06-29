Филатов опроверг, что собирается баллотироваться в президенты

Мэр Днепра собирается сконцентрироваться на развитии партии "Пропозиция".

Филатов опроверг, что собирается баллотироваться в президенты
Фото: LIGA.net

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что не собирается баллотироваться на президентских выборах. Он опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы выдвижении "техническим кандидатом" против мэра Киева Виталия Кличко.

На своей странице в Facebook Филатов написал, что обещал своей жене Марине "дальше никуда не лезть".

"Мне достаточно того, что у меня есть. Плюс я хочу развивать нашу партию "Пропозиция", которая объединила правильных и порядочных людей", - написал мэр Днепра.

На прошлой неделе ряд украинских новостных сайтов со ссылкой на слова юриста Андрея Вигиринского, который позиционирует себя как юрист и аналитик, написали о якобы подготовке Филатова в качестве технического кандидата.

Вигиринский в блоге на "Лига комментарии" заявил, что Банковая будто бы готовит мэра Днепра для противостояния на выборах Кличко, потому что именно столичный мэр является серьезным конкурентом для Зеленского.

Напомним, что и сам Кличко опроверг свои "намерения" участвовать в выборах президента. Мэр Киева заявил, что его партия УДАР готовится к парламентским выборам, однако отметил, что выдвигаться в президенты пока не собирается.

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