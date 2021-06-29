РоSSия заявила об испытаниях систем ПВО в Крыму на фоне учений See Breeze

РоSSия заявила о проверке готовности ПВО на территории оккупированного ею Крыму на фоне международных учений See Breeze. Страна-оккупант задействовала около 20 самолетов и вертолетов и несколько дивизионов С-400 и "Панцирь-С", пишет "Интефракс".

Черноморский флот РоSSии сообщил, что задействованы самолеты-разведчики Су-24МР, истребители Су-27 и Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также вертолеты Ми-8 и Ка-27.

Отмечается, что авиация "выполняла задачи как на макисмальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу силам и средствам ПВО".

РоSSия также заявила, что следит за кораблями НАТО и других стран, которые задействованы в учениях See Breeze-2021.

Напомним, что 28 июня состоялось торжественное открытие международных учений "Си Бриз-2021". Нынешние учения являются самыми масштабными за 20 лет. Они продлятся до 10 июля.

С украинской стороны в них примут участие 24 единицы кораблей и катеров, 17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники. Кроме того, из 3 тысяч участников учений половину личного состава представляют украинские военные.