РоSSия заявила об испытаниях систем ПВО в Крыму на фоне учений See Breeze

В частности, страна-оккупант задействовала самолеты-разведчики.

РоSSия заявила об испытаниях систем ПВО в Крыму на фоне учений See Breeze
Ілюстрація

РоSSия заявила о проверке готовности ПВО на территории оккупированного ею Крыму на фоне международных учений See Breeze. Страна-оккупант задействовала около 20 самолетов и вертолетов и несколько дивизионов С-400 и "Панцирь-С", пишет "Интефракс".

Черноморский флот РоSSии сообщил, что задействованы самолеты-разведчики Су-24МР, истребители Су-27 и Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также вертолеты Ми-8 и Ка-27.

Отмечается, что авиация "выполняла задачи как на макисмальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу силам и средствам ПВО".

РоSSия также заявила, что следит за кораблями НАТО и других стран, которые задействованы в учениях See Breeze-2021.

Напомним, что 28 июня состоялось торжественное открытие международных учений "Си Бриз-2021". Нынешние учения являются самыми масштабными за 20 лет. Они продлятся до 10 июля.

С украинской стороны в них примут участие 24 единицы кораблей и катеров, 17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники. Кроме того, из 3 тысяч участников учений половину личного состава представляют украинские военные.

РоSSия призвала США и НАТО отказаться от проведения совместных с Украиной военных учений Sea Breeze-2021 в Черном море. В посольстве страны-агрессора считают, что учения "поощряют милитаристские настроения в Киеве".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцевСША призвали РоSSию "прекратить бессмысленное насилие" и убивать украинцев
РоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном мореРоSSия призвала США и НАТО отказаться от совместных с Украиной учений в Черном море
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
Кулеба отметил необходимость усиления взаимодействия НАТО с Украиной в Черном море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Блок рекламы


Похожие новости
В Черном море стартуют международные военные учения Sea BreezeВ Черном море стартуют международные военные учения Sea Breeze
В Минагро рассказали, как защитят рынок продажи земли от представителей "Л/ДНР" и роSSиянВ Минагро рассказали, как защитят рынок продажи земли от представителей "Л/ДНР" и роSSиян
К взрывам во Врбетице причастна РоSSия, другие версии не рассматриваются, - премьер ЧехииК взрывам во Врбетице причастна РоSSия, другие версии не рассматриваются, - премьер Чехии
Госсекретарь США прокомментировал катастрофу самолета МАУ в Иране на фоне нового расследования Канады
Друг Немцова стал первым известным политиком, которому РоSSия запретила баллотироваться за поддержку НавальногоДруг Немцова стал первым известным политиком, которому РоSSия запретила баллотироваться за поддержку Навального
МИД Украины вызывает послов Германии и Франции из-за предложений стран возобновить саммиты РоSSия-ЕСМИД Украины вызывает послов Германии и Франции из-за предложений стран возобновить саммиты РоSSия-ЕС
РоSSия готова рассмотреть передачу Беларуси ракетных комплексов С-400РоSSия готова рассмотреть передачу Беларуси ракетных комплексов С-400
Шмыгаль подтвердил планы по введению накопительной системыШмыгаль подтвердил планы по введению накопительной системы
РоSSия заявила о готовности "бомбить" корабли, которые "вторгаются"РоSSия заявила о готовности "бомбить" корабли, которые "вторгаются"
Кулеба назвал опасной и безосновательной идею возобновить саммиты ЕС-РоSSияКулеба назвал опасной и безосновательной идею возобновить саммиты ЕС-РоSSия
Последние новости
Подгружаем последние новости