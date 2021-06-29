?Минобороны Британии выясняет, как документы о проходе эсминца около Крыма оказались на автобусной остановке

В Министерстве обороны Великобритании расследуют, как секретные документы о прохождении судна HMS Defender возле Крыма оказались на автобусной остановке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник потерял засекреченные документы министерства обороны. Этот сотрудник сам сообщил об этом. Похоже, что это произошло по ошибке. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования. Но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком", - рассказал заместитель министра обороны Джереми Куин.

Он признал, что на части документов стоит гриф "секретно, только для прочтения британскими сотрудниками" ( "Secret UK Eyes Only"). Куин также сообщил, что пакет документов уже вернули правительства, и там теперь проверяют, все ли это утерянные бумаги.

В ходе расследования также будут изучать обстоятельства, при которых обнародовали содержание документов, и реакцию властей на инцидент. Кроме того, пересмотрят общий порядок обращения с секретными данными.

Куин не дал прямого ответа на то, собираются ли расследовать возможное нарушение журналистами BBC законов о защите государственной тайны при публикации секретных сведений. Однако он отметил, что ошибка была в том, что документы попали в руки случайного человека.

"Хотя, разумеется, я бы предпочел, чтобы BBC их сразу нам отдала и о них не рассказывала, но у них тоже есть своя работа. И я признаю, что они вели себя ответственно и вернули документы в министерство", - отметил чиновник.

Напомним, на днях на автобусной остановке в британском графстве Кент нашли секретные документы Министерства обороны, содержащие подробности о прохождении эсминца HMS Defender около Крыма и о военных в Афганистане. Документы нашел случайный человек и передал находку ВВС.

23 июня министерство обороны РоSSии сообщило о "серии предупредительных выстрелов" в сторону британского эсминца HMS Defender в Черном море, а также о предупредительном бомбометании с воздуха по курсу корабля, который якоба "пересек государственную границу" РФ вблизи Крыма. После этого британский корабль покинул акваторию аннексированного РФ Крымского полуострова, уверяли в Москве. Официальный Лондон в тот же день опроверг это сообщение.

В Минобороны РФ заявили о готовности "бомбить" все корабли, которые "вторгнутся". Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что эсминец двигался в украинских водах и законно находился вблизи Крыма. Он также отметил, что Великобритания не признает аннексию Крыма, который является частью суверенной украинской территории.

Минобороны Украины отреагировало на инцидент, назвав его серьезным нарушением международного права.