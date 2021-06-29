Главный санитарный врач Украины отдал предпочтение вакцине Sinovac над Pfizer

"ВОЗ 1 июня одобрил CoronaVac. Я сам им вакцинировался".

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что ему больше нравится традиционная вакцина против коронавируса от китайской Sinovac, чем мРНК-вакцина от Pfizer/BioNTech.

Об этом он сказал в интервью Liga.

"Мне лично больше нравится CoronaVac именно из-за механизма его изготовления классическим методом, когда используется инактивированный вирус. ВОЗ 1 июня одобрил CoronaVac для экстренного применения. Я сам им вакцинировался", - сказал он.

Он также сообщил, что Украина законтрактовала уже 20 млн доз вакцины Pfizer, ее будут использовать для прививки лиц из групп риска.

"Когда мы оценивали различные группы риска, то условно количество работников центральных органов исполнительной власти, различных министерств и ведомств, относящихся к объектам критической инфраструктуры, судебной власти вкладывалось в то количество вакцины Pfizer, которая пришла", - сказал Кузин.

Напомним, что вакцина Sinovac/CoronaVac используется для прививки в центрах массовой вакцинации лиц из неприоритетных групп.

На прошлой неделе Кузин сообщил, что международная закупочная компания Crown Agents договорилась о приобретении для Украины 5,3 млн доз китайской вакцины Sinovac/CoronaVac в дополнение к 1,9 млн доз, законтрактованным ГП "Медицинские закупки Украины" еще в конце 2020 года.